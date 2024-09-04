İğneada Sel Faciası Davası Devam Ediyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B. katıldı, müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar B.G, C.A. ve S.U, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşma, önceki celse dosyaya eklenen belgelerin okunmasıyla başladı.

Mahkeme başkanından söz isteyen Safiye Yaşa, reddihakim ve olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunması talebinde bulundu.

Sanık Bülent B. ise kamera kayıtlarında mahkemenin seyrini değiştirecek bir şey olmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Sanık Bülent B. mütalaaya ilişkin savunmasında, yurt dışında gördüğü bir projenin benzerini İğneada beldesinde yaptığını belirtti.

Bungalovların doğal afet sonucu oluşan sel nedeniyle yıkıldığını ileri süren Bülent B, "Ben kötü bir insan değilim. Maalesef çok büyük bir doğal afet sonucu projemiz zarar gördü. Bu ön görülemeyen bir olay. 1500 yıllık bir yağış. Benim de çocuklarım, ailem ve işçilerim var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, 12 aydır tutukluyum." şeklinde savunma yaptı.

Bu savunmaya karşılık müştekilerden Çiçek Dinç, "Benim yeğenim de 12 aydır toprak altında" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Duruşmaların çok gergin geçtiğini ifade eden Bülent B, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Bülent B, "Herkes için zor bir yıl oldu. İstenmeyen, ön görülemeyen bir olay oldu. Üzgünüm. 'Konu kapansın' diyorum ama ben dersime çok iyi çalıştım. Bana 'katil' deniyor ama bende diyorum ki beraber bulalım o katili."

Bu arada müşteki Emine Solmaz, sanığa tepki göstererek "Neden kaçtın, yavrumu öldürdün kanadımı kırdın." dedi.

Bu sırada Solmaz, rahatsızlanarak salona sağlık ekipleri çağırıldı. Solmaz, sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Selde yaralı olarak kurtarılan müşteki Hüseyin Duman da olay günü yaşadıklarını anlattı.

İhmaller sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Duman, "3 saat suyla mücadele ettim. Ben 3 saat boyunca eşimi ve kızımı aradım. En son ağaca tutunup yardım istedim." dedi.

Duman, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Bülent B'nin babası Bahri B. de müştekilere "yeter" artık diyerek tepki verdi. Bunun üzerine sözlü tartışma yaşandı. Polis ekipleri müştekiler ile sanık yakınlarını duruşma salonundan çıkardı.

Bir süre ara verilen duruşma, sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrol hükümlerinin devamına karar verilerek 11 Ekim'e ertelendi.

Duruşmanın ardından müşteki Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, gazetecilere, davanın seyrini anlattı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.