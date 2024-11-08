İğneada'daki Sel Davasında Cezalar Açıklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, işletme sahibine 11 yıl 3 ay, 2 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi, bir sanık beraat etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan tutuklu yargılanan sanık Bülent B. hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Büşra G, Cenan A. ve Sevcan U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma, bir önceki celsede verilen esas hakkında mütalaaya ilişkin savunmaların alınmasıyla başladı.

Savunması sırasında ağlayan Bülent B, suçlamaları kabul etmedi.

İşletmeyi kurmadan önce DSİ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden görüş aldıklarını iddia eden Bülent B, kurumların görüşü üzerine tesisi kurduğunu ileri sürdü.

Yılın yaklaşık 120 gününü çocuklarıyla birlikte tesiste geçirdiğini belirten Bülent B, şöyle devam etti:

"İnsan kendi canına, çocuklarının canına kastedecek bir yatırımın içine girer mi? Sonrasında heba olacak bir yatırımın içine girer mi? Benim yatırımım orada çöp oldu. Böyle bir afeti öngöremedik, görseydik yatırım yapar mıydık? Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğinde su geldi.

Vadinin ortasındaki bungalovlar 700 metre sürüklendi, yok oldu. Can kayıpları da zaten bu bungalovlarda yaşandı. Dere kenarındaki yapılar sadece sürüklendi. 10 bin yıllık debi yanılgısını oluşturan durum barajın patlaması. Orada ne olduysa 2 dakika içinde oldu. Suyun bir anda kütüklerle birlikte gelmesiyle 200 yıllık ağaçlar yıkıldı, elektrik direkleri yıkıldı."

"Biliyorum ki şimdi ceza alsam da bir üst mahkemede beraat edeceğim"

Hiçbir siyasi veya bürokratik bağlantısının olmadığını dile getiren Bülent B, psikolojisinin çok bozuk olduğunu ifade etti.

Suçsuz olduğunu belirten Bülent B, "Biliyorum ki şimdi ceza alsam da bir üst mahkemede beraat edeceğim" dedi.

Selde yaşamını yitirenlerden Mihriban Bağışlar'ın annesi müşteki Safiye Yaşa, "Benim orada çocuklarım, canlarım, ciğerlerim gitti. Ben bittim, anlamsız bir hayat yaşıyorum. Sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Gerçek adaletin yerini bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yaşa, sanık Bülent B'nin, çocuklarının da aralarında bulunduğu 6 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "katil" olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Babası Bahri de yıllar önce kendi kardeşini kalbinden vurmuş, yurt dışına kaçmış. Yıllar sonra Türkiye'ye dönerek kaçak yaşamış. Bunlar baba oğul katiller, çocukları da ileride katil olur. Nasıl olsa bunların yaptıklarının adalet önünde bir karşılığı yok. Yaptıkları suç karşılıksız kalmış, bedelsiz kalmış. Katil baba cezasız kaldı, Bülent de cezasız kalacak, oğulları da bunları örnek alacak. Ben Allah'a havale ediyorum."

Duruşma salonunda izleyici olarak bulunan sanık Bülent B'nin babası Bahri B. de müşteki Yaşa'ya tepki gösterirken, mahkeme başkanı Hüseyin Gedik taraflara duruşma düzenini bozmamaları yönünde ikazda bulundu.

Selde hayatını kaybeden Ümit Solmaz'ın annesi Emine Solmaz da oğlunun ölümüne sebep olan herkesin cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanık ve müştekiler ile avukatlar da savunma yaptı.

Bu arada, duruşmayı takip eden Bahri B'nin kız kardeşi Nasibe A. adliye koridorunda ağabeyi tarafından ölümle tehdit edildiğini öne sürerek Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Karar açıklandı

???????Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Bülent B. için "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedilerek, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diğer sanıklardan Cenan A. ile Büşra G, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine, bu kişilerin 2 yıl turizm faaliyetinden men edilmesine hükmedildi. Sanık Sevcan U'nun ise beraatine karar verildi.

Kararın ardından müşteki yakınları mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Duruşmanın ardından sanık yakınları ile müştekiler arasında adliye bahçesinde sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Adliye binası önünde basın açıklaması yapan müşteki Safiye Yaşa, verilen cezayı yeterli bulmadıklarını belirtti.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, bir tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.