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İğneada'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınlarından güvenlik kamera kayıtları talebi

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin yakınları, ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında bulunan güvenlik kameraları kayıtlarının çözümlenmesini talep etti. Sel felaketine ilişkin yargılama devam ederken, yakınlarının kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirten yakınlar, veri kurtarma firmalarının yardımıyla kayıtların kurtarılmasını istiyor.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, tesiste bulunan güvenlik kameraları kayıtlarının çözümlenmesini talep etti.

İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürüyor.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, cumhuriyet savcılığına dilekçe vererek kamera kayıtlarının çözümlenmesini istedi.

Yaşa, daha sonra gazetecilere adliye önünde yaptığı açıklamada, söz konusu güvenlik kamera kayıtlarının çözümlenmeden mahkemenin yargılama yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Kayıtların çok önemli olduğunu dile getiren Yaşa, diskin çözümü için gerekli yedek parçanın bulunmasına yönelik çalışma yaptıklarını kaydetti.

Veri kurtarma firmalarının kayıtları kurtarabileceğini dile getiren Yaşa, "Hard disk veri firmaları tarafından kurtarılabilir. Biz diyoruz ki 'veri firması gelsin savcının gözetiminde çözümlesin.' Ancak mahkeme başkanı bunu kabul etmiyor." diye konuştu.

Avukatların mahkeme başkanıyla görüştüklerini ifade eden Yaşa, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini anlattı.

Suçluların gereken cezayı almasını istediğini vurgulayan Yaşa, dosyaya HSYK müfettişleri atanması gerektiğini savundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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