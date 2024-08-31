İğneada Balıkçıları Yeni Av Sezonuna Hazır

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Bölgedeki balıkçılar, bu gece av yasağının sona ermesiyle birlikte ağlarını denize bırakacak.

Çapari ile balık avlayan küçük balıkçı tekneleri ise yakaladıkları palamutlarla limana dönüyor.

Balıkçı Ömer Şanlı, AA muhabirine, bu yıl denizin bereketli olacağına inandığını söyledi.

Çapari ile güzel avcılık yaptıklarını belirten Şanlı, hava muhalefetine rağmen balık avladıklarını ifade etti.

Bu yıl palamudun yüz güldüreceğini dile getiren Şanlı, "Kısmetimize bugün biraz ufak palamutlar takıldı. Palamut şu an yeni yeni yağlanıyor. Bu yıl bereketli bir sezon geçireceğiz gibi duruyor. Bu gece yarısı ağlarımızla denize açılacağız." dedi.

Balıkçı Günay Arapoğlulları da tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve denize açılma saatini beklediklerini kaydetti.