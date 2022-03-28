İğneada açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi - Haberler

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İğneada açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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İğneada açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İğneada açıklarında tespit edilen mayının, Sualtı Savunma Timlerince (SAS) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında mayın tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Bulgaristan, Mayın, Güncel, Haberler

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