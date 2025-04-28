IGMG Long Island'da Yeni Şube Açtı

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı, New York'un Long Island bölgesinde şube açtı.

IGMG'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa Teşkilat Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Long Island Belediye Başkanı Rick Sheppard ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, burada yaptığı konuşmada, böyle girişimlerin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, ABD'deki Türk toplumunun kendi kültürünü kaybetmeden uyum sağlamakta başarılı olduğuna dikkati çekti.

ABD'de Türk ve Müslümanların ortak meseleleri olduğunu ve bunların başında da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) geldiğini belirten Yıldız, açılan IGMG Long Island şubesinin bu mücadeleye katkısı olacağını aktardı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Yazal da şubenin açılışına katkı sunan herkese teşekkür ederek, yerel idarecilerle kurulan olumlu ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı.

IGMG Genel Başkanı Ergün ise IGMG camilerinin bir merkez olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz açtığımız camilerde değerlerimizi, kültürlerimizi, inancımızı yaşatmak, yaşadığımız ülkelere ve insanlarına, değerlerine katkı sağlamak, Hz. Adem ve Havva'dan akraba olduğumuz insanları bir araya getirmek amacıyla da bu binaları hizmete sokuyoruz."

Ergün bu çalışmaların düşman edinmek üzere olmadığını, dost kazanmaya yönelik olduğuna işaret ederek, "Yaşamış olduğumuz bu topraklarda İslam ile ilgili önyargıların ortadan kalkmasını sağlamak ve özellikle de bu toprakların asli unsurları Müslümanlar olarak yük olan değil, yükleri alan, dost olan bir topluluk olalım diye bunları yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, mescidin yanı sıra öğrenim, eğitim derslikleri ve misafirhanesi de bulunan tesis törenle açıldı.???????