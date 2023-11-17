Iğdırlı öğrencilerden Milli Savunma Bakanı Güler'e ziyaret

Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran Iğdırlı öğrenciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.

Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran Iğdırlı öğrenciler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulunda okuyan 5 öğrenci, Bakan Güler'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Makamında ağırladığı Devran Çatma, Hamza Çatma, Şervan Yıldırım, Şah Ali Medet Gül Ali ve Hüseyin Sevgül ile sohbet eden Bakan Güler, öğrencilere hediyeler verdi.

Iğdırlı öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandırmıştı. Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında Ankara'ya gelen öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret etmişti.