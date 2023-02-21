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Iğdırlı kardeşlerinden depremzede çocuklara oyuncaklı destek

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Iğdırlı kardeşlerinden depremzede çocuklara oyuncaklı destek

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki depremzedelere destek için Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki depremzedelere destek için Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden toplanan yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Kahramanmaraş Fuar Alanı'nda kurulan çadır kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente depremlerin ardından gelen ilk yardım ekiplerinden olduklarını, 7 Şubat'ta ilçede topladıkları malzemeleri aynı gün bölgeye ulaştırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 1000 çadırın bulunduğu bölgede 13 gündür saat 22.00'ye kadar sıcak yemek dağıttıklarını dile getiren Türkan, depremzedeler için 650 odun sobası ile 2 tır odun getirdiklerini anlattı.

Sadece belediye ve kurumlar olarak değil tüm ilçe halkı olarak yardımlar için seferber olduklarını aktaran Türkan, Tuzluca Çalışkan Kadınlar Kooperatifinin toplam 40 bin tandır ekmeği pişirdiğini, bugün de 80 bidon kavurmanın depremzedelere ikram edildiğini dile getirdi.

Türkan, ilçede çocukların da oyuncak hediyeleriyle kardeşlerine destek olmaya çalıştığına işaret etti.

Öte yandan ilçeden gönderilen yardım kolilerine oyuncak koyan bazı çocukların akranlarına gönderdikleri notlar da dikkati çekti.

"Elimden geleni yaptım" başlıklı not yazan 10 yaşındaki Zehra Merziye, "Sizin arkanızdayım, korkmayın. Allah yardımcınız olsun." mesajını iletirken Azra isimli çocuk da "Depremde evlerinizin yıkıldığını duyduk. Çok geçmiş olsun. Size bir hediye hazırladık umarım beğenirsiniz." sözleriyle duygularını paylaştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Sait Sadrettin Türkan Kahramanmaraş Tuzluca Iğdır Güncel Haberler

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