Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle kurak alanda hatıra ormanı oluşturuldu

Iğdırlı hayırsever Birsen Aktaş'ın talebiyle 50 dönümlük kurak alanda 400 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Kentte yaşayan ve özellikle çocuklara yönelik yardımlarıyla bilinen Aktaş, Vali Ercan Turan ile görüşmesinde Aşağı Çarıkçı köyündeki kurak alana fidan dikilmesi ricasında bulundu.

Vali Turan'ın talimatıyla harekete geçen Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınındaki kurak alanda çalışma başlattı.

Hazırlıkların ardından 50 dönümlük alanda, Iğdır Orman Fidanlığında yetiştirilen 400 badem ve kayısı fidanı dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Fidan dikim törenine, Vali Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, hayırsever Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Hatıra ormanının bir bölümüne Birsen Aktaş'ın, diğer bölümüne ise Aşağı Çarıkçı köyünden Şehit Piyade Çavuş Yalçın Aydınlık'ın ismi verildi.