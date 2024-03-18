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Iğdırlı Dağcılar Çanakkale Zaferi'ni Gökkuşağı Tepeleri'nde Anma Etkinliğiyle Kutladı

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Iğdırlı dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gökkuşağı Tepeleri'nde anma etkinliği düzenledi.

Iğdırlı dağcılar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gökkuşağı Tepeleri'nde anma etkinliği düzenledi.

Iğdır Kamp Kulübü, Iğdır Sivil Arama Kurtarma Ekibi, Iğdır Milli Eğitim Arama Kurtarma Birimi, Iğdır Gençlik ve Spor Kulübü ile Iğdır Milli Eğitim Hareketli Yaşam Birimine bağlı 29 kişilik ekip, Tuzluca ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri'nde buluştu.

Buradan yürüyüşe geçen ekip, gruplar halinde yaklaşık 1 saatlik tırmanış sonunda toprak yapısıyla dikkati çeken 18 farklı tepeye çıktı.

Gökkuşağı Tepeleri'nde 18 Türk bayrağı ve "Çanakkale Geçilmez" pankartı açan dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Iğdır Güncel Haberler

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