Iğdır ve Ardahan'da kardan kapanan 94 köy yolunda yeniden ulaşım sağlandı
Iğdır ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 94 köy yolunda ulaşıma yeniden izin verilmeye başlandı. Ekipler yoğun çalışmalarıyla kapalı yolların büyük bir kısmını açmayı başardı.
Iğdır'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Sabah saatlerinde kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.
Çalışma sonucu, ulaşıma kapanan 56 köy yolundan 47'si açıldı.
Ardahan'da da Posof ve Hanak ilçelerinde ulaşıma kapanan toplam 47 köy yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Yoğun çalışmanın ardından, söz konusu yolların tamamı yeniden ulaşıma açıldı.