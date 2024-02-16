Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarıyla satranç oynadı
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Enginalan köyündeki çocuklara satranç takımı hediye etti ve onlarla birlikte satranç oynadı. Turan, satrancın yaygınlaşması için ev ziyaretlerinde çocuklara satranç takımı hediye edeceklerini söyledi.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, satranç takımı hediye ettiği köy çocuklarıyla oyun oynadı.
Ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Turan, Enginalan köyündeki bir mahallede çocuklara satranç takımı hediye etti.
Çocukların satranca ilgisini öğrenen Turan, bir bahçede bir araya geldiği çocuklarla satranç oynadı.
Vali Turan, satrancın yaygınlaşması için tüm ev ziyaretlerinde çocuklara satranç takımı hediye edeceklerini belirtti.