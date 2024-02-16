Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, köy çocuklarıyla satranç oynadı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, satranç takımı hediye ettiği köy çocuklarıyla oyun oynadı.

Ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Turan, Enginalan köyündeki bir mahallede çocuklara satranç takımı hediye etti.

Çocukların satranca ilgisini öğrenen Turan, bir bahçede bir araya geldiği çocuklarla satranç oynadı.

Vali Turan, satrancın yaygınlaşması için tüm ev ziyaretlerinde çocuklara satranç takımı hediye edeceklerini belirtti.