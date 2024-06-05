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Iğdır Valisi Ercan Turan, Korhan Yaylası'ndaki çocuklara hediyeler verdi

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Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'na yapılan operasyonlar sonucunda terörden temizlenen bölgede, Iğdır Valisi Ercan Turan çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi.

Ağrı Dağı'ndaki Korhan Yaylası'nı ziyaret eden Iğdır Valisi Ercan Turan, kendisini asker selamıyla karşılayan çocuklara hediyeler verdi.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda bulunan Korhan Yaylası, PKK terör örgütünün yoğun şekilde bulunduğu alanlardan biriyken, sürdürülen operasyonlarla temizlenerek halka açıldı.

Akarsuları, zengin bitki örtüsüyle bilinen Korhan Yaylası, bölgede sürdürülen terörle mücadele çalışmalarının ardından terörden temizlendi.

Günümüzde birçok yaylacının konakladığı bölge, vatandaşların da uğrak noktası haline geldi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Korhan Yaylası'ndaki yaylacıları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret esnasında kendisini asker selamıyla karşılayan çocuklarla görüşen Turan, çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara Türk bayrağı da veren Turan, "Bu dağları size emanet ettim. Aferin size, yiğitlerim benim." diyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Korhan Yaylası Ercan Turan Ağrı Dağı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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