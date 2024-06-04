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Iğdır Valiliği Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantılarını 7 Gün Süreyle Yasakladı

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Iğdır Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 04.06.2024 günü saat 00:01'den 10.06.2024 günü saat 23:59'a kadar geçerli olacak.

Iğdır Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının, il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 04.06.2024 günü saat 00: 01'den 10.06.2024 günü saat 23: 59'a kadar 7 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri yasaklardan hariç tutuldu.

Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Iğdır il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A, B ve C maddeleri gereğince (Jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 04.06.2024 günü saat 00: 01'den 10.06.2024 günü saat 23: 59'a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

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