Üye Girişi
Haberler

Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru'nu turizme kazandırmak için çalışmalara başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimli bölgelerinin doğa turizmine açılması için Iğdır Valiliği harekete geçti. Valilik, Korhan Meteor Çukuru'nun bilinirliğini artırmak amacıyla çalışmalara başladı ve çukurun yanına sıcak asfaltlı yol yapılması sağlandı. Vali Ercan Turan, bu çalışmaların ardından çukurun turizme kazandırılacağını belirtti ve Ağrı Dağı'nın önemine vurgu yaptı.

Iğdır Valiliği, Ağrı Dağı'ndaki Korhan Meteor Çukuru'nun turizme kazandırılması için harekete geçti.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimli bölgelerinin, doğa turizmine tamamen açılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2 bin 500 rakımdaki Korhan Meteor Çukuru'nun bilinirliğinin sağlanması için Valilik çalışma başlattı.

Valilik, Korhan Yaylası içinde yer alan 100 metre genişliğe ve 30 metre derinliğe sahip kraterin yanına kadar sıcak asfaltlı yol yaptı.

"En önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri"

Vali Ercan Turan, AA muhabirine, meteor çukurunun yapılacak çalışmaların ardından turizme kazandırılacağını söyledi.

Ağrı Dağı'nın turizm için önemli olduğunu ifade eden Turan, "Burası bizim en önemli turizm destinasyon noktalarımızdan biri. Burası çok bilinmiyor, tanıtımı için milletvekilimizle de görüştük, o da hassasiyet gösteriyor. İnşallah burayı canlandıracağız. Bu alanın tanıtımı için faaliyetler yapacağız." dedi.

Çukurun yakınına kadar sıcak asfalt yol olduğunu ve ulaşım sorununun bulunmadığını anlatan Turan, "Bu değerlerimizi ön plana çıkarmak bizim en önemli misyonlarımızdan biri. İlimizde, bölgemizde ve Türkiye'de görülmesi, tanınması gereken yerlerden biridir." diye konuştu.

Meteor çukurunun merak edilen ve az bilinen bir zenginlik olduğunu vurgulayan Turan, "Doğal bir oluşum, belki 1 milyon yıl önce oluştu ama hala etkileri, etraftaki kayaç yapıları izlerini taşıyor. Çarpma sonucu yaklaşık 30 metre derinliğinde, 3-4 kilometreye etki etmiş. Bilim tarihi açısından olsun, ilimizin turizm potansiyeli açısından olsun nadir meteor çukurlarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır Valiliği Ağrı Dağı Türkiye Turizm Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title