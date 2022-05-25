"Iğdır Üniversitesinde Çağa Öncülük Edecek Bir Bölüm Daha Açıldı!" - Haberler

Eğitim, öğretim ve araştırma alanlarındaki çalışmalarıyla başarı grafiğini her geçen gün yükseltmeye devam eden Iğdır Üniversitesinin, ''Yazılım Mühendisliği'' açılmasına yönelik başvurusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul gördü.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, "Üniversitemizin akademik altyapısını güçlendirmek ve eğitim-öğretim yelpazemizi genişletmek adına şehrimizin ve paydaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak yeni bölüm ve programlar açmaya devam ediyoruz. Yeni açılan programlar ve aramıza yeni katılacak öğrencilerimizle birlikte şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bu yıl öğrenci alacak programlarımızın hayırlı olmasını diliyor, öğrenci alım talebimizi geri çevirmeyen YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a, kurul üyelerimize, emeği ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

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