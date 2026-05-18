Rektörden köy okuluna laboratuvar

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, çocukluğunun geçtiği köy okuluna laboratuvar kazandırdı.

Rektör Gürel, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile doğduğu Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacardoğanşalı köyünü ziyaret etti.

Köydeki Kacardoğanşalı Şehit Er Bülent Aras İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Gürel, çocukluk dönemindeki sınıf arkadaşlarıyla öğrencilere hediye verdi.

Gürel, okula kazandırdığı ve isminin verildiği Prof. Dr. Ekrem Gürel Laboratuvarı'nın açılışını yaptı.

Çocukluk çağlarında eğitim gördüğü okulda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Gürel, "Bu okulun bahçesinin her santimetresinde benim ayak izim var. İlk ve ortaokulu burada okudum, dolayısıyla tırmanmadığım duvar, yürümediğim toprak parçası kalmadı." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
