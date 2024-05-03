Iğdır Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Tepki Gösterdi

Iğdır Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) öncülüğünde Kampüs Camii önünde bir araya gelen grup, İsrail aleyhine sloganlar atıp yürüyüş gerçekleştirdi.

Kentteki STK'lerin de destek verdiği yürüyüş sonunda Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı.

Üniversite öğrencisi Doğuş Sarıtaş, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınadığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendirileceği bir soykırım halini aldığını ifade eden Sarıtaş, şöyle konuştu:

"209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır. İnsanlığın yaşadığı acıları; canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir."

Sarıtaş, İsrail'in saldırılarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınarak, vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını belirterek, "Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşledi. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Gazze'de yaşanan katliamlara karşı eylemlerine devam edeceklerini anlatan Sarıtaş, herkesi eylemlere katılmaya ve Gazze halkının yanında olmaya davet etti.