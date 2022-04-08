Iğdır Üniversitesi ile SERKA Arasında 'Zengezur Çalıştayı' Protokolü

IĞDIR (Bültenler) - Azerbaycan'ın 2020 yılı sonunda işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri almasının ardından, savaşı bitiren ateşkes antlaşmasının en önemli maddelerinden bir tanesi Zengezur'dan ulaşım koridoru açılması kararı oldu.

Zengezur Koridoru kararı ile özelde Azerbaycan ile Nahçıvan genelde ise Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz kara bağlantısı oluşmasının önü açıldı.

Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi, Zengezur Koridoru'nun bölgenin kalkınması ve ekonomik büyümeye katkısını değerlendirmek adına bir çalıştay düzenlemek için kolları sıvadı. Çalıştay için Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile de önemli bir protokol imzalandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca tarafından imzalanan protokole göre Çalıştay'da; koridorun avantaja çevrilmesi, dış ticaret hacmindeki ürün sayısının ve çeşidinin artırılması, sınır ticaretinin canlandırılması, gelecekteki projeler ile birlikte bölge illerinin lojistik merkez rolünü üstlenmesi ve enerji/ürün/insan transferinde önemli bir noktada konumlanması gibi konular ele alınacak.

Protokole ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Alma; Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır'ın, Güney Kafkasya'daki stratejik önemini anımsatarak "Zengezur Koridoru, Iğdır ili sınırından geçerek Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'a kara yolu ulaşımı imkânı sağlaması açısından önemli bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekleştirilecek Çalıştay'da koridorun açılmasının ardından doğacak avantajların doğru kullanılması için strateji geliştirilmesi adına önemli bir platform olacaktır.Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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