Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kapandı

Demirören Haber Ajansı - Cihan Küçükaras - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır-Tuzluca karayolu sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kapandı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 20 dakika süren sağanak yağmurda dağdan sel sularıyla birlikte akan toprak yığınları nedeniyle Tuzluca- Iğdır karayolu üzerinde çamur tabakası oluşturdu.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde 20 dakika süren sağanak yağmurda dağdan sel sularıyla birlikte akan toprak yığınları nedeniyle Tuzluca- Iğdır karayolu üzerinde çamur tabakası oluşturdu. Ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin 1 saat süren temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceden uyarısı yapılan sağanak, Tuzluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağış sonrası sel sularının beraberinde dağdan getirdiği toprak yığınları Tuzluca- Iğdır karayolu üzerinde çamur tabakası oluşturdu. Balçık ve çamurla kapanan yolda ilerleyemeyen araçlar uzun kuyruk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren temizlik çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Cihan Küçükaras - Güncel

Tuzluca, Iğdır, Sel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title