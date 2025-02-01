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Iğdır Tuz Mağaraları Günde 1000 Ziyaretçi Ağırlıyor

Iğdır Tuz Mağaraları Günde 1000 Ziyaretçi Ağırlıyor
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Iğdır'daki Tuz Mağaraları, artan popülaritesiyle günde ortalama 1000 ziyaretçi ağırlıyor. Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürülen mağaralar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Iğdır'da 2022 yılında açılan Tuz Mağaraları, artan ünüyle günde ortalama 1000 ziyaretçi ağırlıyor.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliğinin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü.

Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, valilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı.

Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışın da bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.

Artan ünüyle günde ortalama 1000 ziyaretçi ağırlayan mağaralar, kış turizmi için bölgeye gelen tur firmalarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

"Özellikle turlar son dönemde artış gösterdi"

Tuz Terapi Merkezi Müdürü Tuğrul Aras, AA muhabirine, okullar tatil olmasına rağmen ziyaretçi kaybı yaşamadıklarını söyledi.

Aras, "Son 1 haftadır ziyaretçilerin yoğun bir ilgisi var. Özellikle turlar son dönemde artış gösterdi. Son 1 hafta içerisinde yaklaşık 7 bin kişi burayı ziyaret etti. Şu anda da yoğun ilgi devam ediyor." dedi.

Ziyaretçi sayılarına da değinen Aras, "Günlük ortalama 1000 kişi burayı ziyaret ediyor. Açıldığımızdan bu yana da yaklaşık 350 bin ziyaretçi geldi." ifadesini kullandı.

Aras, minibüs ve otobüslerle her gün onlarca turistin mağaraları görmeye geldiğini anlatarak, "Tur rotaları genelde Kars, Iğdır Tuzluca ve Doğubayazıt İshakpaşa Sarayı olarak takip ediliyor. Bu rotayı takip eden tur firmaları var, rotası içinde olmayan firmalar da son zamanlarda burayı tercih etmeye başladılar. Buraya gelen ziyaretçiler hem şehri geziyorlar, alışveriş yaparak ekonomiye katkıda bulunuyorlar, hem de ilin tanıtımını yaparak daha çok ziyaretçinin gelmesini sağlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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