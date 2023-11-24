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Iğdır sınır hattında 10 kilo 232 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Iğdır sınır hattında yapılan keşif faaliyetleri sonucunda sigara paketlerine sarılı halde 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır sınır hattında sigara paketlerine sarılı 10 kilo 232 gram uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Iğdır hudut hattında sigara paketlerine sarılı şekilde 10 kilo 232 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Iğdır Güvenlik Uyuşturucu Güncel Haberler

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