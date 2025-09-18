Haberler

Iğdır Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarla kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Diyarbakır ve İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu illerde düzenlenen eşzamanlı operasyonda, "Nitelikli dolandırıcılık" suçu işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 4 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.