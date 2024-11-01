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İstiklal Marşı sırasında aya kalkmayan 2 kişi gözaltına alındı

İstiklal Marşı sırasında aya kalkmayan 2 kişi gözaltına alındı
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IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

IĞDIR'da hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı okunurken aya kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim'de Iğdır Şehir Stadyumu'nda karşılaştı. Müsabaka öncesinde TUSAŞ şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Özkan Aydın- IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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