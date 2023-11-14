Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü törenle kutlandı

IĞDIR - Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl dönümü Iğdır'da coşku ile kutlandı.

Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlama programı için Zübeyde Hanım Bulvarındaki tören alanına geçildi. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Programda bir konuşma yapan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, Iğdır'ın zorlu şartlar sonrasında kurtuluşa erdiğini belirtti. Öcal konuşmasında; "Aziz milletimiz şanlı tarihinin her döneminde bağımsızlığı tehlike altına girdiğinde büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği göstermiştir. Milli mücadele döneminde bu kahramanlık cesaretin gösterildiği illerimizden biriside güzide Iğdır şehrimizdir. Iğdır yöresinde 21 yerleşim bölgesi Ermeni saldırısına uğramıştır. Başta Gedikli, Hak Mehmet ve Oba köyleri olmak üzere birçok yerleşim yeri bu mezalimin altında kalmıştır" dedi. Programda ilk defa bestesi Nazım Ülgen Güftesi Kerim Yaycılı'ya ait Iğdır Marşı seslendirildi. Programda Kafkas halk oyunları ve yöresel oyunlar oynandı.

Katılımcılar, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar şehitlerin anısına saygı yürüyüşü yaptı, buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kutlama törenine; Vali/Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, kurum ve daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.