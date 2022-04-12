Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde çiçek açan kayısı bahçeleri, bahar renklerine büründü.

Kayısı bahçeleri, yazın meyvesi, sonbaharda ağaçların sararan yaprakları, ilkbaharda ise beyaz çiçekleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Baharın gelişiyle beyaz çiçeklerle bezenen bahçeler, fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü üyesi fotoğrafçı Harun Cengiz, AA muhabirine, kayısı bahçelerindeki ilkbahar güzelliğini fotoğrafladıklarını söyledi.

Baharda çiçek açan kayısı bahçelerinin çok güzel göründüğünü ifade eden Cengiz, "Doğaseverlerin bu mevsimde gelip kayısı ağaçlarının Tekelti Dağı ile birlikte gelinlik giymiş, süslenmiş halini görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Doğasever Ali Öztürk de yürüyüş için Aras Vadisi'ne geldiğini belirterek, "Her yıl bu mevsimde kayısı ağaçlarının çiçek açtığını görüyoruz. Birkaç hafta sonra elma ağaçları da aynı şekilde çiçek açacak. Herkesi bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." diye konuştu.