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Iğdır'ın İkonik Leylekleri Bu Yıl Da Şehri Terk Etmedi

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Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da leylekler, daha sıcak bölgelere göç etmemeyi tercih ederek şehrin simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Yerel halk, leyleklerin kış aylarını burada geçiriyor olmasını bölgenin doğal zenginliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Iğdır'ın ikonik leylekleri bu yıl da şehri terk etmedi

IĞDIR - Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da her yıl olduğu gibi bu yılda leylekler şehri terk etmedi.

Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yüzde 51'ine ev sahipliği yapan Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da kışın gelmesiyle birlikte daha sıcak bölgelere gitmeleri beklenen leylekler şehri terk etmedi. Şehirdeki çatı ve minareler başta olmak üzere yüksek yerlerin üzerindeki yuvalarında bulunan leylekler bölge halkı tarafından da fark edildi.

Iğdır'ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, yıllardır bölgede kışlayarak, bölge halkıyla bir bütün olmuş durumdadır. Doğanın döngüsünde kendine özgü bir yer edinen Iğdır'daki bu olay, şehrin doğal zenginliklerini ve hayvan çeşitliliğini daha da ön plana çıkarırken, vatandaşları da sevindirmeye devam ediyor. Leyleklerin, Iğdır'daki huzurlu ve sıcak iklimi tercih etmesinin "Iğdır'ın güzelliği" olarak yorumladığını belirten Muhammed Akkuş: "Iğdır Çukurova olarak bilinir. Mevsim çok soğuk değil normal geçiyor. Leyleklerde soğuk hava da buradan göç ediyor. Bu şekilde sıcak geçtiği için leylekler göç etmedi. Kar yağışı da yok. Biz ne kadar kar yağışını beklediysek maalesef bir türlü kar yağmadı. Kar yağmayınca leylerinde göç edeceği bir sebebi kalmadı" dedi.

Iğdır'ın İkonik Leylekleri Bu Yıl Da Şehri Terk Etmedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Güncel
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