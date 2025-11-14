Haberler

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kutlama programı, Iğdır Millet Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit tarafından çelenk sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar yapılan yürüyüşle devam etti.

Şehitliğe kadar yürüyen kalabalık, buradaki temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programdaki spor etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması sebebiyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
