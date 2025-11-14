Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı

IĞDIR'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. 100'üncü Yıl Kütüphanesi önündeki Atatürk büstüne Vali Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ve Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek şunları söyledi:

"Bu topraklarda verilen mücadele yalnızca bir vatan müdafaası değil, aynı zamanda bir inancın ve dirilişin simgesidir. Bizlere düşen görev, geçmişimizin mirasını yaşatmak ve bu aziz topraklara layık olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'i, Iğdır'ımızın ilk şehitlerinden Mehmet Çavuş'u ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından katılımcılar, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bu arada Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması sebebiyle tören programında yer alan halk oyunları gösterisi iptal edildi.