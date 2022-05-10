Iğdır'ın dağları bahar çiçeklerine büründü - Haberler

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Iğdır'ın dağları bahar çiçeklerine büründü

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'ın yüksek kesimleri, ilkbaharda rengarenk açan çiçeklerle bezendi.

Iğdır'ın yüksek kesimleri, ilkbaharda rengarenk açan çiçeklerle bezendi.

Karların eridiği Zor Dağları bölgesinde ilkbahar tüm güzellikleriyle yaşanıyor.

Yaklaşık 20 gündür sağanağın etkili olduğu bölgede, doğa yeşillendi, çiçekler açmaya başladı.

Mor, mavi ve sarı tonlarda açan çiçekler, bölgeye güzellik kattı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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