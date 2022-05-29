Iğdır ile Ağrı sınırındaki dağlarda karlar erimeye devam ediyor - Haberler

Iğdır ile Ağrı sınırındaki dağlarda karlar erimeye devam ediyor
AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Doğu Anadolu'nun yüksek kesimli bölgelerinde, mayısın sonuna gelinmesine rağmen hala kar var.Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Aras Dağları ile Zor Dağları'nın 2 bin 500 rakım üzerindeki arazilerinde eriyen kar suları sayesinde bozkır arazilerde canlılık yaşanıyor.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimli bölgelerinde, mayısın sonuna gelinmesine rağmen hala kar var.
Ağrı ile Iğdır sınırlarında yer alan Aras Dağları ile Zor Dağları'nın 2 bin 500 rakım üzerindeki arazilerinde eriyen kar suları sayesinde bozkır arazilerde canlılık yaşanıyor.
Iğdır'daki 3 bin rakımın üstündeki Zor ve Canderviş Dağları'nın yüksek kesimlerinde ise metrelerce kar bulunuyor.
Hava sıcaklığının artmasına rağmen hala kar örtüsüyle kaplı olan zirvelerden gelen sular, düşük rakımlı bölgelerdeki arazileri canlandırıyor.
AA / Hüseyin Yıldız - Güncel