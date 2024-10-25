Iğdır İl Özel İdaresi, Kendi Atölyesinde İş Makinelerini Tamir Ediyor

Iğdır İl Özel İdaresi, zorlu coğrafyada hizmet veren iş makinelerinin tamirini kendi kurduğu atölyede yapıyor.

Yurdun en doğusunda bulunan Iğdır'ın bir tarafında Ağrı Dağı bir tarafında ise Aras Dağları yer alıyor.

Kent merkezi ve ilçelere bağlı toplam 163 köy ve 47 mezranın 120'si ise bu dağların eteklerinde, kırsalda ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunuyor.

Iğdır İl Özel idaresi, 102 araçlık filosuyla köylere hizmet verirken arızalanan araçların tamiri için kurumun yerleşkesinde, kalifiye personelin görev yaptığı tamir atölyesi oluşturdu.

Atölyede, karla mücadele başta olmak üzere köylerde hizmet veren ve arızalanan iş makineleri tamir edilip yeniden hizmete sunuluyor.

Hayata geçirilen çalışmayla, köylere hizmetin aksamaması, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Kamuyu büyük bir külfetten kurtarıyoruz"

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ülkü Öcal, AA muhabirine, köylerin tüm ihtiyaçlarında kullandıkları araçların bakım, onarım, lastik, yağlama ve diğer tüm büyük, küçük tamir işlerini, oluşturdukları atölyelerde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Tamir işlemlerini gerçekleştiren personelin alanlarında uzman ve tecrübeli olduğunu belirten Öcal, "İl Özel İdaresinin makine ikmal bölümü, bu konuda tecrübeli, yıllardır hizmet veren, bu konuda hem kendini geliştirmiş hem de ihtiyaç duyulduğunda civardaki diğer şehirlere de destek verebilecek kalifiyeli bir durumdadır." dedi.

Oluşturulan atölyenin birçok konuda fayda ve iş sürekliliği sağladığına dikkati çeken Öcal, "Bunu yaparken özel sektöre ihtiyaç duymadan, kendi imkanlarımızla, kendi yedek parçalarımızla ve depomuzdaki malzemelerimizle tamirlerimizi yapıyoruz. Kamuyu büyük bir külfetten kurtarıyoruz." diye konuştu.