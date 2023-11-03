Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Operasyonunda 51 Şahıs Yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından bir ay süren operasyonda 51 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı ve toplamda 21 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JASAT (Jandarma Dedektifleri) tarafından bir ayda yapılan operasyonda 51 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JASAT (Jandarma Dedektifleri) aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda 5 gün içerisinde araması bulunan 37 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 17'si tutuklandı. Ekipler 2023 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 51 şahsı yakalarken yakalanan bu şahıslardan 21'i tutuklandı. - IĞDIR