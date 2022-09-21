Iğdır haberleri! Iğdır'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

Iğdır'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

IĞDIR Iğdır'da Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı tarafından İnönü ilkokulunda Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Iğdır'da bir kütüphane açarak kütüphaneye 11 Ağustos 2017'de Maçka kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit edilen Eren Bülbül'ün adı verildi. İnönü İlkokulu önünde düzenlenen açılış programı Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayarak Kur'an-ı Kerim okunması ile devam etti. Açılışta bir konuşma yapan Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Şehit Eren Bülbül'ü rahmet ile andığını belirterek, "Çocuklarınızın yarınlarımızın mimarlarının o ilme kavuşmak adına bu kısa mekanlarda hazırlamak onları millet menfaatini düşünecek ruh seviyesine çıkarmaya o ortama hazırlamak bizlerinde, bu ülkenin vatan bayrak sevdalarının da asil görevidir" dedi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim sendika ve vakıfların kütüphane yapımına destek vermelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Açtığımız kütüphanelerle yaptığımız okullar ile öğrencilerimizle öğretmenlerimizle el ele vereceğiz. Gerçekten Anadolu coğrafyasında, bu sınır coğrafyasında öğrencilerimizi daha iyi geleceğe daha güzel medeniye düşüncemizi taşıyacak biçimde ta uzak Asya'dan bir kızak başı gibi uzanan bu Akdeniz coğrafyasında çocuklarımız ile, ailelerimiz ile kütüphanelerimiz ile bu mutluluğu dünyaya yayacağımıza önce Anadolu coğrafyasında daha sonra dünyaya yayacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmalar sonunda okul içerisinde kurulan Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılış programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Iğdır Şube Başkanı Kurban Parlar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Programda kütüphanenin açılmasına destek verenlere plaket verildi.