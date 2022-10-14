Iğdır gündem haberleri: Meteoroloji uyardı: Iğdır'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji uyardı: Iğdır'da sağanak yağış başladı

IĞDIR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Iğdır'da sağanak yağış başladı.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğüne göre Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası hava sıcaklığı hissedilir derece de düştü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken hazırlıklı çıkanlar ise şemsiye ile yağmurdan korundu.