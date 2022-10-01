Iğdır gündem haberleri | Iğdır'da yıldızların görsel şöleni
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Iğdır haberi: - Iğdır'da yıldızların görsel şöleni Iğdır'da farklı yerlerde gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
- Iğdır'da yıldızların görsel şöleni
IĞDIR - Iğdır'da farklı yerlerde gece karanlığında gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, gece karanlığında gökyüzünü uzun pozlama tekniğiyle görüntüledi. Iğdır Kılıçlar Anıtı, Mehmet Çavuş Anıtı ve Güllüce köyü yolu üzerinde pozlama tekniğiyle görüntülenen yıldızlar gökyüzünde büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel