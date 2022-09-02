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Iğdır gündem haberleri... Iğdır'da bulunan felçli tilki tedavi edilecek

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Iğdır gündem haberleri... Iğdır'da bulunan felçli tilki tedavi edilecek

Iğdır gündem haberi: Iğdır'da hareketsiz şekilde bulunan felçli tilki, tedavi altına alındı.

Iğdır'da hareketsiz şekilde bulunan felçli tilki, tedavi altına alındı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekibi, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde hareketsiz yatan bir tilkinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

DKMP ekibi, hareketsiz tilkiyi alarak müdürlüğe getirip ilk kontrolü yapınca hayvanın arka bacaklarının felç olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi Iğdır'da yapılan tilki, tedavisinin sürmesi için Kars DKMP Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aralık Iğdır Güncel Haberler

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