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Iğdır gündem haberi... Iğdır'daki okullar bakım ve onarımdan geçiriliyor

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Iğdır gündem haberi... Iğdır'daki okullar bakım ve onarımdan geçiriliyor

Gelen Iğdır haberlerine göre Iğdır'daki okulların bakım ve onarımı için çalışma yürütülüyor.

Iğdır'daki okulların bakım ve onarımı için çalışma yürütülüyor.

Kent genelinde 96 okulda yeni eğitim dönemi için başlatılan çalışmalar sürerken, 55 okulun çatı, duvar, zemin, elektrik ve mekanik onarımı yapıldı.

İldeki 14 okulun da güçlendirildiği çalışmalarla, 27 lisede ise geniş çaplı onarımlar yapıldı.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel

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