Iğdır Gümrük Kapısı'nda 691 kilogram metamfetamin ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 691 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yurda giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir TIR, gümrük muhafaza görevlilerinde riskli değerlendirildi. Araca yönelik gerçekleştirilen X-Ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeği Faça ile detaylı arama yapıdlı. Kontroller neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 691 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 73 milyon TL olduğu tespit edildi. Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.