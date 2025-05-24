Iğdır Gümrük Kapısı'nda 691 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Iğdır Gümrük Kapısı'nda 691 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramalarda 691 kilogram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddenin piyasa değeri 2 milyar 73 milyon TL olarak belirlendi.

TİCARET Bakanlığı, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 691 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yurda giriş yapmak üzere Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen transit yük taşıyan bir TIR, gümrük muhafaza görevlilerinde riskli değerlendirildi. Araca yönelik gerçekleştirilen X-Ray kontrolünün ardından narkotik dedektör köpeği Faça ile detaylı arama yapıdlı. Kontroller neticesinde yasal yük içerisine gizlenmiş halde 691 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 73 milyon TL olduğu tespit edildi. Aralık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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