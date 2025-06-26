Iğdır FK, 2025-2026 Sezonuna İlk Antrenmanla Merhaba Dedi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, yeni sezonun ilk antrenmanını Ankara İncek Alagöz Holding tesislerinde gerçekleştirdi. Takım, antrenmanlarda koşu, paslaşma ve dar alan çalışmaları yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Çağdaş Çavuş yönetiminde 1. etap çalışmalarına başladı.
Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanına çıkan Iğdır FK, koşu, paslaşma, 8-8 ve dar alan çalışması yaptı.
Iğdır ekibi, 2. etap çalışmalarına kadar günlük antrenmanlara devam edecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel