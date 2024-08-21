Üye Girişi
Haberler

Iğdır'dan Trabzona Giden Otobüs Mısır Tarlasına Girdi: 14 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'dan Trabzona giden bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada 2'si ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

IĞDIR'dan Trabzona giden yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada yaralanan 2'si ağır 14 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Iğdır'a bağlı Çalpala köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır terminalinden hareket eden Hüseyin Sofu (59) yönetimindeki 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü Çalpala köyü yakınlarından sürücünün kontrolünden çıkarak önce boş su kanalına ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada ekipler, otobüsteki yaralıları çıkararak ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Ekiplerin çalışması sonucu 2'si ağır 14 yaralı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili trafik ekiplerine bilgi veren sürücü Hüseyin Sofu, önüne bir çocuk ve köpeğin çıktığını ileri sürerek onlara çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Özkan AYDIN IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mısır Iğdır Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı? S SPORT FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? S Sport Plus şifresiz izlenir mi? 2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum! Çağatay Ulusoy Centilmen filminin konusu ne? Centilmen filmi ne zaman çıkacak? HAMSTER KOMBAT 21 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title