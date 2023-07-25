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Iğdır'dan Diyarbakır'a kavun almaya gelen kamyonet alevlere teslim oldu

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Iğdır'dan kavun almaya gelen kamyonet alevlere teslim oldu. Kamyonetin motor kısmında çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

- Iğdır'dan Diyarbakır'a kavun almaya gelen kamyonet alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Iğdır'dan kavun almaya gelen kamyonet alevlere teslim oldu.

Iğdır'dan Çınar ilçesinde kavun almayan gelen Mehmet Zeki Alp idaresindeki 65 ABM 033 kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı yol kenarın çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Güncel

Diyarbakır Iğdır Güncel Haberler

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