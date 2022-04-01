Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 25 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yaparken, 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Iğdır, Güncel, Haberler

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