Iğdır'daki Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kent merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı takibe alındı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.