Iğdır'daki Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Iğdır'daki Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda çok sayıda sentetik hap, esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, kent merkezinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı takibe alındı.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ve esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
