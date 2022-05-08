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Ünlendi mendereslerinde ilkbahar güzelliği

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Iğdır'daki Ünlendi menderesleri, ilkbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Iğdır'daki Ünlendi menderesleri, ilkbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Tuzluca ilçesine bağlı Ünlendi köyündeki vadinin ortasından geçerek menderesleri oluşturan dereler, çevredeki yeşil bitki örtüsü ile bütünleşti.

AA ekibince dron ile görüntülenen menderesler, bölgede görülmesi gereken önemli doğal güzellikler arasında yer alıyor.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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