Iğdır'da bulunan Uğruca Gölü'nde, Anadolu Ajansı ekibi tarafından 2 turna görüntülendi. Göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Iğdır'daki Uğruca Gölü'nde, turnalar görüntülendi.

Sahip olduğu iklim şartları ve coğrafi yapısı nedeniyle Iğdır, yerel ve göçmen olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Aras Dağları'nın 2 bin 100 rakımında bulunan Uğruca Gölü de kuşların uğrak yeri arasında yer alıyor.

Gölde çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, sulak alanı kullanan 2 turnayı (Grus grus) görüntüledi.

Şarkılara konu olan ve Anadolu'nun önemli türleri arasında yer alan turnalar, 31 kuş türünün yaşadığı tespit edilen gölde kayıt altına alındı.