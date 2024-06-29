Üye Girişi
Haberler

Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi Hem Şifa Hem Serinlik Sunuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor. Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilerine hem şifa oluyor hem de sıcak havalarda serinleme imkanı sunuyor.

Tuz Terapi Merkezi, Valilik ve Kaymakamlık tarafından 2 yıl önce Tuz Dağı'nın içinde çevre düzenlemesi ile ışıklandırma çalışması yapıldıktan sonra daha çok dikkat çekmeye başladı.

Tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı, tabanı ve mağaralarıyla yer altında hizmet veren merkez, özellikle solunum yolları rahatsızlığı olanların uğrak yeri oluyor.

Sıcak havalardan bunalanlara da ferahlama imkanı sunan merkezde hava sıcaklığı sıfırın altına kadar düşüyor.

Ziyaretçilerden Nurdan Aksu, AA muhabirine, İstanbul'dan Kars'a gezmeye geldiğini ve yakınlarının tavsiyesi üzerine Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Tuz mağaralarına hayran kaldığını ifade eden Aksu, "Biz kilometrelerce yol aşarak buraya geldik. Görülmeye değer bir yer ve herkese tavsiye ediyorum. Dışarıda 30 derece sıcaklık içeride mont, polar giyinmişim halen o serinliği hissediyorum." dedi.

Galip Duman ilk defa dağın içinde böyle bir alan gördüğünü belirterek, "İçeri girince apayrı bir dünya gördüm, herkes gelsin mutlaka görsün. Ben bunca yıldır niye gelip görmemişim kendime hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amasya'dan gelen Süheyla Baykal, merkezin astım hastaları için çok faydalı olduğunu ve mağaralarda kolayca nefes alınabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tuzluca Iğdır Sağlık Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

Ünlü oyuncunun da yer aldığı suç örgütüyle ilgili inanılmaz detaylar! 36 bin kişiye 'hayal' satmışlar

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

30 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Haziran burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title