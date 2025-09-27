Iğdır'daki Kuş Cennetinde Göç Dönemi Yoğunlaşıyor

Kuş göçünün başlamasıyla Iğdır'daki kuş cennetinde yoğunluk yaşanıyor.

Kuzey Doğa Derneği tarafından, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Aras Kuş Cenneti'nde sürdürülen kuş araştırma, halkalama ve uydu vericisiyle takip çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en önemli kuş göç rotalarından biri olan Kuzeydoğu Göç Rotası üzerinde yer alan Iğdır'daki merkezde, kuzey bölgelerinde sonbaharın etkili olmasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Merkezdeki gönüllüler ve kuş bilimciler, ağlara takılan günlük 200 ila 300 arası kuşu inceledikten sonra halkalarını takıp doğal ortamlarına bırakıyor.

6 Ağustos'ta başlayan sonbahar sezonunda bugüne kadar 75 türden 3 binden fazla kuş halkalandı.

Merkezde yılın son çalışması olan sonbahar sezonu, kuşların göçünü tamamlamasıyla son bulacak.

Halkalamayı genellikle göç süreçlerinde yapıyorlar

Merkezin araştırmacılarından Selin Güner, AA muhabirine, gün doğumundan gün batımına kadar her saat başında ağları incelediklerini söyledi.

Kuşların halkalanma sürecinden bilgileri paylaşan Güner, "Ağlarımızı kontrole gidiyoruz. Kuş varsa, tabii ki tecrübemiz varsa bu kuşları ağlardan çıkartıyoruz. Sonrasında özel kuş torbalarımız var, o torbalara koyup istasyonumuza getiriyoruz, halkacı arkadaşımıza veriyoruz, o da halkalama işlemini yapıyor." dedi.

Halkanın üstünde özel bir seri numarası bulunduğunu dile getiren Güner, "Yani dünya çapında belirlenmiş bir standart var. Orada her kuşun bileğinin boyutuna göre belirli bir halka boyutu var. Bunların farklı isimleri var, mesela RB, JD gibi. Halkanın seri numarası var, o halkaların serisi 0'dan 99'a kadar gidiyor." ifadelerini kullandı.

Güner, halkalamayı genellikle göç süreçlerinde yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İlkbaharda kuşlar güneyden kuzeye uçuyor, sonbaharda şu an mesela kuzeyden güneye, yani daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Bu süreçte halkalama işini yapıyoruz. Özellikle kuşların ağlara gelme artışı genellikle havalar yağışlı olmadan önce veya sonrasında oluyor. Şu an kuşların sayısı daha da artıyor. Sezon olarak şu an 3 bin kuş halkaladık, 75 türümüz var. Ara ara farklı türler geliyor, onları sisteme kaydediyoruz."