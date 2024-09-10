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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda Kuş Türü Sayısında Düşüş Tespit Edildi

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Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda kuraklığın etkisiyle kuş türü sayısında yarı yarıya düşüş yaşandığı belirlendi. Sıcak hava ve kuraklık, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki Karasu Sulak Alanı'nın sığ sularını etkileyerek kuşların yaşam alanını olumsuz etkiliyor. Geçmiş yıllara göre kuş türü sayısında düşüş olduğu belirtilirken, uzmanlar yağışların artmasıyla bu durumun düzelebileceğini ifade ediyor.

Iğdır'daki Karasu Sulak Alanı'nda gözlemlenen kuş türü sayısında kuraklığın etkisiyle yarı yarıya düşüş tespit edildi.

88 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda etkili olan sıcak hava, birçok olumsuzluğu da beraberinde getiriyor.

Milli park içindeki Karasu Sulak Alanı'nın sığ sulardan oluşan bazı bölümlerinde kuraklığın etkisi görülüyor.

Genellikle kıyı kuşları ve bazı ördek türlerinin yaşam alanını oluşturan sığ sular kuruyunca, bu türler bölgeye gelmeyerek çevredeki başka sulak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Geçen yılın eylül ayında bölgede yapılan kuş gözlem çalışmalarında 40'ın üzerinde tür tespit edilirken, bu yılki çalışmalarda sayı 20'de kaldı.

Sığ suların kuruması nedeniyle sadece ana su kaynaklarında bulunan kuş türleri sayısında da geçmiş yıllara göre düşüş olduğu belirtiliyor.

"Sıcaklık buraya gelen kuşların besin bulmasını etkilemektedir"

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, AA muhabirine, az yağış alması ve hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilde kuraklığın yaşandığını söyledi.

Sıcaklıkların özellikle sığ sulu alanları etkilediğini anlatan Türkoğlu, "Sıcaklık buraya gelen kuşların, özellikle yağmurcun, çulluk ve ördeklerin besin bulmasını etkilemektedir." dedi.

Türkoğlu, geçmiş yıllarda bu aylarda yapılan gözlemlerde 40'ın üzerinde türün bölgede görülebildiğini belirterek, "Bu türlerin sayısı, sığ suların azalması nedeniyle buraya gelmeyen kuşlardan dolayı düştü. Yağmurların mevsimsel olarak artması, sığ sularımızın, yer altı sularımızın, su altı kaynaklarımızın zenginleşmesiyle su kuşlarının ilimize gelip buradaki göç dönemini rahatlıkla atlatarak gitmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Dağı Karasu

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