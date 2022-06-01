Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri dron ile görüntülendi - Haberler

Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, dron ile görüntülendi.

Tuzluca ilçesinde bulunan tepeler, farklı boyutlarda oluşlarının yanı sıra kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz renkleriyle dikkati çekiyor.

Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındırması nedeniyle rengarenk görüntü sunan tepeler, yörenin ilgi çeken turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Iğdır-Kars ve Erzurum kara yolunun hemen kenarında yer alan tepeler, Iğdır'ın yanı sıra Kars, Ardahan ve Ağrı'daki turizm zenginliklerini görmek için bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen tepeler AA ekibince dron ile görüntülendi.